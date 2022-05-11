Житель Московской области приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство владимирца. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по

Житель Московской области приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство владимирца. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю Московской области. Он признан судом виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием и судом установлено, что вечером 20