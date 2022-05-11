Владимирец напал на сотрудника ГИБДД на посту в Юрьевце с целью кражи оружия. По версии следствия, 1 марта 2022 года 40-летний житель Владимира С. применил насилие с целью завладения табельным

Владимирец напал на сотрудника ГИБДД на посту в Юрьевце с целью кражи оружия. По версии следствия, 1 марта 2022 года 40-летний житель Владимира С. применил насилие с целью завладения табельным оружием в отношении инспектора ГИБДД на посту в Юрьевце. Он нанес ему удары рукой в область головы, причинил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и