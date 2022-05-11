На реализацию своих инициатив они получат ещё пять миллионов.

Сёла и деревни Владимирской области получат на реализацию своих инициатив пять миллионов рублей. Жители собрали на благоустройство и развитие инфраструктуры ещё 5,2 млн.Распоряжение о выделении денег подписал Александр Авдеев.«Нужно поддерживать активную гражданскую позицию, стремление сделать свою малую родину комфортнее и красивее. Поэтому программу «50 на 50» будем продолжать и дальше», − подчеркнул губернатор.Итак, деньги распределены следующим образом: