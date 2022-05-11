Они судятся с бывшим хозяином квартиры.

Жители Владимира требуют с продавца квартиры 750 тысяч рублей за некачественную электропроводку. Средства требуются на устранение выявленных недостатков. Дело рассматривает Суздальский районный суд.По версии истца, в объявлении о продаже недвижимости было указано о проведении в ней качественного дорогого ремонта с полной заменой электросетей. Переехав в жильё, новые владельцы столкнулись с неприятной проблемой. Из-за неправильного монтажа проводов в ванной комнате при включении воды бьёт током.«При осмотре квартиры данный недостаток не мог быть выявлен, продавец квартиры об этом не сообщала», - уточнили в пресс-службе облсуда.Для приведения коммуникаций в порядок хозяевам требуется полная замена проводки. Её и моральную компенсацию они оценили в 750 тысяч рублей.Разбирательства начнутся 18 мая.