Жители Ковровского района испытали себя на огневой полосе психологической подготовки в...

Жители Ковровского района испытали себя на огневой полосе психологической подготовки в пожарно-спасательной части №35 посёлка МелеховоРабота пожарных осуществляется в разных условиях. Иногда тушение огня переходит в настоящую борьбу на выживание. Этому способствуют аномально высокие температуры, задымлённость, токсичность горящих веществ. Физические навыки сводятся к нулю, если страх и растерянность во время чрезвычайной ситуации или пожара овладевают пожарным. Для того, чтобы подготовить пожарных к работе в экстремальных условиях, и была придумана полоса препятствий психологической подготовки.Огневая полоса психологической подготовки - это набор специальных снарядов, расположенных на территории 35-й пожарно-спасательной части в посёлке Мелехово. Она предназначена для развития у пожарных морально-психологических и волевых качеств, способности оперативно мыслить, умения контролировать свои действия и управлять ими в сложной обстановке пожара или чрезвычайной ситуации.Сотрудники пожарной охраны проходят огневую полосу во время пожарно-тактических занятий. И лишь один раз в год, в рамках празднования Дня пожарной охраны, этот тренажёр могут пройти все желающие.В минувшие выходные на территории пожарной части в посёлке Мелехово собрались смельчаки, которые решили «пройти сквозь огонь», а также семьи. Надо отметить, что девушек было не меньше, чем юношей. Их не испугал ни горящий лабиринт, ни качающийся огненный мост. Они смогли всё: пролезть сквозь колеса от машины и взобраться на высокий горящий помост. Боевая одежда пожарного надежно защищала их от огня и высокой температуры.- Перед тем, как я решилась пройти это испытание, я убедила себя, что это всего лишь имитация горящей квартиры и что рядом пожарные, которые в случае чего меня спасут, – сказала участница Ксения. А маленький Влад очень хотел пройти это испытание вместе с папой. После того, как этап был пройден, участники захотели сами залить догорающий огонь – дети были в восторге от такой возможности, рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Фото: 33.mchs.gov.ru/