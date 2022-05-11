Жительницу Юрьев-Польского района обвиняют в незаконном оформлении кредитной карты на пенсионерку. В январе 2021 года в полицию обратилась 62-летняя женщина. Она сообщила, что случайно узнала

Жительницу Юрьев-Польского района обвиняют в незаконном оформлении кредитной карты на пенсионерку. В январе 2021 года в полицию обратилась 62-летняя женщина. Она сообщила, что случайно узнала об оформленной на её имя кредитной карте. При этом она утверждала, что не обращалась в финансово-кредитные учреждения за подобной услугой. Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что карта была оформлена