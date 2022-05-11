Он признался в содеянном.

В Муроме полицейские задержали мошенника, который обманул своих жертв на 400 тысяч рублей.Как сообщает УМВД по Владимирской области, 32-летний муромлянин подозревается по 9 эпизодам. Фигурант разместил объявление о продаже аэродромных плит, которым заинтересовался местный житель. Договорившись о покупке, мужчина перевёл на счёт злоумышленника 45 тысяч рублей, после чего телефон «продавца» оказался недоступен. По аналогии 24 тысяч рублей лишился ещё один человек, откликнувшийся на объявление об оказании услуг по стяжке пола в квартирах.«В другом случае позвонил сам подозреваемый, который заинтересовался вакансией экспедитора. Работодатель поручил ему доставить мебель из Владимира в Муром. Поручение мужчина выполнил, но полученные от заказчиков деньги, 212 тысяч рублей, предпринимателю не вернул», - поделились подробностями ещё одного факта в пресс-службе УМВД региона.Далее, работая водителем такси, под предлогом ремонта автомобиля и оплаты услуг эвакуатора, злоумышленник убедил ИП перевести ему 23 тысячи рублей. Не получив отчёта о ремонте машины, владелец фирмы понял, что его кинули.Задержанный признался в содеянном. На жителя Мурома завели уголовное дело. Расследование продолжается.