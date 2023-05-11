Третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) запустят осенью 2023 года.

Третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) запустят осенью 2023 года.Для запуска МЦД-3 строятся дополнительные пути, реконструируются уже существующие, закупаются новые поезда, внедряются сложные информационные системы и благоустраиваются прилегающие территории. Об этом в своем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин."МЦД-3 – это 85 км пути и 41 станция, из которых 14 – пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры", – написал градоначальник.Мэр уточнил, что третий диаметр улучшит транспортную доступность 20 районов Москвы и области. Из Зеленограда до подмосковного Раменского можно будет доехать за два часа, а до центра столицы из Раменского – за 1,5 часа, уточнил Собянин.Для связки Ленинградского и Казанского направлений реконструируется одноколейная Митьковская соединительная ветвь. Она станет полноценной железнодорожной магистралью.На будущей конечной станции Ипподром появится транзитный пешеходный мост. На промежуточных станциях капитально ремонтируют платформы, обновляют кассовые залы и павильоны. Для быстрой оплаты установят современные валидаторы с широкими экранами.Продолжается обновление подвижного состава. На Казанском направлении начали курсировать 20 поездов ЭП2Д. Составы оборудованы Wi-Fi, разъемами для зарядки гаджетов и местами для велосипедов."Работы впереди еще очень много, но она необходима, чтобы пассажиры МЦД-3 получили привычный сервис и комфорт московского наземного метро", – подчеркнул градоначальник.Первые два центральных диаметра открылись в 2019 году. МЦД-1 соединил города Одинцово и Лобня, МЦД-2 – Подольск и Нахабино. У москвичей и жителей Подмосковья появились новые варианты маршрутов и возможность экономить на поездках 50-75% ежедневно.