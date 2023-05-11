Сегодня исполняется 24 года со дня утверждения флага Владимирской области. 11 мая 1999 года...

Сегодня исполняется 24 года со дня утверждения флага Владимирской области. 11 мая 1999 года соответствующий областной закон подписал губернатор Николай Виноградов.Флаг 33 региона - единственный в России, на котором сохранилось изображение серпа и молота, символа, олицетворяющего нерушимый союз трудящихся - рабочих и крестьян. Сейчас его интерпретируют как память о прошлом и преемственность поколений.Коммунистическая символика соседствует с монархической - императорской короной на голове льва. Красный цвет подчеркивает героизм войнов области, небесно-голубой - красоту природы, величие храмов и церквей региона.