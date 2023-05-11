18 мая жителей Владимира ждёт полное отключение газа. Ремонтные работы на газопроводе будут вестись с 10.00 до 14.00 часов по адресам. – ул. Соколова-Соколенка, дд. №№ 24-а, 28, 30, – Суздальский

18 мая жителей Владимира ждёт полное отключение газа. Ремонтные работы на газопроводе будут вестись с 10.00 до 14.00 часов по адресам. – ул. Соколова-Соколенка, дд. №№ 24-а, 28, 30, – Суздальский проспект, дд. №№ 25, 27, 29, 31, 35. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!