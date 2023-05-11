Вопрос с освещением для улиц нового микрорайона находится в стадии проработки.

В Суздальском районе решён вопрос со строительством дороги к новым домам, расположенным в посёлке Садовый. Это результат работы депутата Госдумы от Владимирской области Алексея Говырина с обращением местных жителей.«В 2016 году в населённом пункте размежевали участки для частной застройки. Землю раскупили, люди стали строиться. Деньги от продажи ушли в районный бюджет. Предполагалось, что часть из них потратят на инфраструктуру, но дорогу так и не проложили, а освещение не подвели. Ситуация казалась людям тупиковой», - рассказал парламентарий в своёмОднако депутат добился, чтобы улицы Абрикосовую и Виноградную включили в план дорожных работ. Проезжую часть должны построить к 1 августа. Вопрос с освещением для улиц нового микрорайона находится в стадии проработки.