Бывший главред глянца Алена Долецкая высказала свое мнение.

Бывший главред глянца Алена Долецкая высказала свое мнение.Валентин Юдашкин умер 2 мая. Последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Несмотря на то что все надеялись на затяжную ремиссию, чуда не произошло. За два дня до смерти дизайнеру стало хуже, его увезли в больницу. Последние часы он провел в онкоцентре.Конечно, после новостей о кончине Юдашкина многие стали вспоминать, каким он был при жизни, что делал, творил, создавал, кого одевал. Как известно, о покойниках либо хорошо, либо – никак. Однако бывший главный редактор глянцевого журнала Алена Долецкая решила все-таки высказать свое честное мнение о Валентине Юдашкине.После смерти талант модельера втоптали в грязь, напомнив, что на самом деле его не принимали на Западе, хотя он туда очень стремился. И сама Долецкая лично не давала работам Юдашкина ходу. По ее словам, их связывали непростые отношения, точнее, ей просто не совсем нравилось то, что он делает. Как она отметила, ей было с чем сравнивать, ведь это были "жирные" годы, когда в Россию пришли все известные мировые бренды."И он проигрывал эту игру очевидно. Тот факт, что его носили постсоветские звезды, совершенно не делал его, так сказать, конвертируемым на мировом уровне моды", – поделилась бывший главред российского Vogue.Правда, не все оказались согласны с мнением Алены Долецкой по поводу Валентина Юдашкина. Лена Сотникова, которая в свое время возглавляла другой глянцевый журнал, отметила, что коллега могла бы и промолчать через два дня после смерти человека."Где вы были раньше со своими разоблачениями? Умер человек. Молчите. Даже не так – заткнитесь", – написала Сотникова.