В Струнино только за минувшую неделю ликвидировано семь несанкционированных свалок. Есть сложности с вывозом крупногабаритных отходов.

Александр Авдеев поставил задачу решить вопрос с вывозом мусора в Александровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.В зоне внимания главы региона ситуация в городе Струнино, откуда поступают многочисленные жалобы жителей.«В зоне №1 задействовано 89 единиц спецтехники. Отдельно усилено Струнино. Вывоз производится до двух раз в сутки. Во второй зоне работает 108 единиц техники, установлено дополнительное оборудование. В зоне №3 – 64 единицы. Стабилизирована ситуация в Коврове и Ковровском районе. С 10 апреля количество заявок снизилось на 80%», – сообщила министр природопользования и экологии Татьяна Клименко.В Струнино только за минувшую неделю ликвидировано семь несанкционированных свалок. Есть сложности с вывозом крупногабаритных отходов.«В период праздников, когда количество дачников и ТКО кратно увеличилось, регоператор работал на некоторых объектах до четырёх раз в сутки», – добавила глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.«По Струнино необходимо пересмотреть схему сбора мусора, логистику вывоза, подходы к формированию графиков. Прошу проработать этот вопрос. Нужно исключить такие инциденты», – подчеркнул губернатор.Для решения проблем с крупногабаритным мусором он распорядился закупить шредеры для веток.