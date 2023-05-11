Телеведущая заступилась за затравленную звезду

Телеведущая заступилась за затравленную звездуПоследние пару недель популярность Юлии Высоцкой в соцсетях достигла невиданных масштабов. На просторах Интернета начали гулять архивные отрывки кулинарного шоу "Едим дома", в котором актриса делилась секретами приготовления самых разных блюд много лет назад. Казалось бы, такая волна славы должна радовать обладательницу и вызывать зависть у ее коллег. Однако бурные обсуждения давно перешли все границы.Если кому-то шумиха вокруг вирусных роликов с участием Высоцкой кажется забавной, то другие считают, что все это напоминает безжалостную травлю. Недавно за супругу Андрея Кончаловского заступилась Ксения Собчак, а теперь на сторону звезды "Едим дома" встала еще одна экс-ведущая "Дома-2"отмечает, что многие пользователи обвиняют Юлию Высоцкую в обмане и позволяют себе резкие высказывания в ее сторону. Судя по всему, это заметила и Ксения Бородина. Бывшая ведущая телестройки призналась, что первое время тоже относилась к кадрам с юмором. Но теперь телезвезда называет ситуацию с Высоцкой буллингом и просит людей остановиться."Надо же умудриться пойти в аккаунт человека и вылить там негатив про рецепты. Козла отпущения нашли?! У человека не самая легкая судьба. Я считаю, пора остановиться с этим буллингом", – заступилась за высмеянную в сети Высоцкую Бородина.