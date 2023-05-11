Директор ковровского детско-юношеского центра «Гелиос» Ольга Слуцкая получила Благодарственное письмо депутата Госдумы РФ Игоря Игошина.

Директор ковровского детско-юношеского центра «Гелиос» Ольга Слуцкая получила Благодарственное письмо депутата Госдумы РФ Игоря Игошина. Награда вручена за развитие дополнительного образования в Коврове и за внедрение современных форм работы с детьми.«Гелиос» работает уже около тридцати лет. Центр объединяет клубы по месту жительства. Более 1200 ребят бесплатно занимаются здесь вокалом, танцами, чтением стихов, спортом и другими направлениями.«В преддверии Дня Великой Победы наградил Ольгу Николаевну Благодарственным письмом депутата Госдумы РФ. Этот активный, энергичный человек посвятила свою жизнь детям. Многие из них, повзрослев, возвращаются в родные «пенаты», чтобы работать рядом со своим наставником, тоже учить детей прекрасному», - отметил Игорь Игошин.