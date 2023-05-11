Продажи новинки начнутся в июне.

Google в среду на ежегодной конференции для разработчиков, которая проходила в штате Калифорния, представил свой первый складной смартфон Pixel Fold, начальная цена на новую модель в США установлена на уровне $1 799.Размер дисплея в разложенном состоянии составляет 7,6 дюйма, частота обновления кадров - 120 Гц. "В разложенном состоянии это наш самый тонкий смартфон и самый тонкий телефон-раскладушка на рынке", - сказал глава подразделения устройств компании Рик Остерло.Смартфон оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, а также двумя камерами по 10,8 Мп, одна из которых обладает возможностью пятикратного оптического увеличения. Новинка будет выпускаться с 12 Гб оперативной памяти и с двумя вариациями физического накопителя - 256 и 512 Гб. Смартфон оснащен процессором Tensor G2.Pixel Fold будет доступен в двух цветах - темно-сером и бежевом, вес устройства - 283 г. Продажи телефона начнутся в июне.