Глава региона Александр Авдеев вместе с представителями молодежных организаций сплавился на...

Глава региона Александр Авдеев вместе с представителями молодежных организаций сплавился на байдарках по реке Судогда. Новый туристический маршрут дал старт проекту Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Репортаж Александра Сыпченко.- Лодки привязал, отошел на сто метров какая-то ферма, то есть это тоже инфраструктура, которая должна сопутствовать развитию экологического туризма и познавательного исторического.За стаканчиком горячего чая, у костра губернатор Александр Авдеев обсуждает с активной молодежью перспективы развития пешего и спортивного туризма. Регион одним из первых включился в проект Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Это уникальная возможность по-новому увидеть наш край, вдохновиться его природой и туристическими объектами.Место для сплава на байдарках выбрано не случайно, река Судогда - одно из самых любимых мест у туристов, говорит инструктор Ольга Батвинова. Именно здесь появился современный Глэмпинг парк. Это не только массовый отдых на природе с гостиничным комфортом, но и новый, перспективный для региона бизнес-проект.Ольга Батвинова, инструктор по гребле на байдарках:-По Судогде ходят регулярно, просто очень много туристов и если это погожие выходные длинные особенно, то даже место для стоянки найти очень проблематично.Экотуризм -одна из форм воспитания, а также организации свободного времени и досуга детей и молодежи, заявляет Александр Авдеев, поэтому крайне важно, чтобы появлялось все больше интересных маршрутов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Прогулка по Судогде, по реке, она в рамках большого федерального проекта "Больше, чем путешествии". Это развитие внутренних возможностей для туризма и связано не только с посещением исторических мест и курортов, но и с познанием собственной природы, своих регионов и пройтись на байдарках по одной из самых чистых и красивых рек Владимирской области это замечательно.Программа развития гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма "Больше, чем путешествие" реализуется в соответствии с поручением Президента Владимира Путина.Павел Кутузов, руководитель владимирского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России":- Вектор именно классического туризма сменился и для молодежи очень важно и спортивный туризм и экстремальный и гастрономический и очень важно когда в одном туристическом маршруте может объединиться несколько таких составляющих.Интересно путешествовать должны иметь возможность все, в том числе молодежь с ограничениями по здоровью. Разработать инклюзивные туристические маршруты помогут волонтерские организации.Максим Быстров, председатель Молодёжной Думы при Законодательном Собрании Владимирской области:- Конечно для молодежи очень важно чтобы интересные туристические точки формировала сама молодежь, если мы говорим об экологических спортивных маршрутах, которые у нас идут вдоль реки, вдоль этого должны быть какие-то интересные места, которые будут интересны для молодежи, на которых будет интересно остановиться, пройтись, узнать об истории этого места, конечно это самое важное.Велосипедные и пешие прогулки, отдых в палатках и гребля на байдарках и каноэ должны быть доступны для каждого. Сегодня доступная среда, современная инфраструктура и уникальная местная культура не только повышают туристическую привлекательность всего региона, но и формируют духовно-нравственные ориентиры у подрастающего поколения. Узнать подробнее, как туристу провести время интересно в нашем регионе, можно в Туристском информационном центре Владимирской области, который находится по адресу ул. Большая Московская, д.19.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв Вести-Владимир