Бойцов проводили в часть для переподготовки.

Из Владимирской области в зону СВО отправились ещё 26 контрактников. Об этом сообщил Александр Авдеев.Бойцов проводили в часть для переподготовки. Ребята родом из Александровского, Киржачского, Кольчугинского, Муромского и Петушинского районов. Многие имеют боевой опыт. Все они получат 100 тысяч рублей «подъёмных» от региона.«Владимирцы на хорошем счету у командования, многие представлены к наградам. Уверен, что и эти парни достойно себя проявят», - написал глава региона в своих соцсетях.Напомним, что за последние недели группы по 15-30 добровольцев из Владимирской области