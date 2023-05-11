Праздник может быть испорчен, если не знать закон.

Праздник может быть испорчен, если не знать закон.Майские праздники для многих россиян не только отличный повод отдохнуть и набраться сил, но и головная боль в виде буйных соседей по даче, которые притаскивают к себе на шашлыки шумные и не всегда адекватные компании по 20 человек.Безусловно, люди находятся на своей частной территории, но забывать о соблюдении общественного порядка не стоит. Ведь для всех отдых разный – кто-то любит выпить и горланить до утра песни у костра, для других же это наслаждение природой и спокойствием в тишине загородного участка.Юрист Юрий Капштык объяснил, как правильно и вежливо "воспитать" своих соседей, чтобы майские праздники стали для них хорошим жизненным уроком, а вы заодно облегчили себе жизнь на долгие годы вперед. Оказывается, для этого в российском законодательстве есть очень эффективные правовые рычаги, и в первую очередь это закон о тишине.По словам правозащитника, шуметь на даче можно строго до 22.00 мск и с 07.00 мск. Кроме того, нельзя разводить костер, если неподалеку есть лес. В противном случае можно вызвать полицию и составить протокол об административном правонарушении."Штраф составляет 50 тыс. рублей. Для граждан сейчас за несанкционированный открытый огонь предусматривается в том числе штраф от 5 до 30 тыс. рублей", – рассказал юрист в беседе с изданием .Кроме того, еще одним органом правового регулирования в таких ситуациях является Роспотребнадзор или природоохранные организации. Однако в праздничные и выходные дни такие ведомства вряд ли смогут оперативно отреагировать. Поэтому более эффективным будет звонок в полицию. Но лучше всего не ругаться с соседями и жить дружно.