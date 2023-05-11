Какие тайны хранит Михайло-Архангельский монастырь во Владимирской области? Михайло-Архангельский...

Какие тайны хранит Михайло-Архангельский монастырь во Владимирской области?Михайло-Архангельский монастырь - одна из самых интересных точек на карте Юрьева-Польского. О прошлом и настоящем знаменитой обители- Ольга Яцык.- И сущим во гробе живот даровал. Святый, благоверный княже Святославе, моли Бога о нас.Настоятель Михайло-Архангельской обители игумен Афанасий прикладывается к мощам святого благоверного князя Святослава - основателя монастыря. По благословению владыки Евлогия игумен прибыл сюда в 2006 году, чтобы возрождать монашескую и богослужебную жизнь.Игумен Афанасий (Селичев) - настоятель Михайло-Архангельского монастыря:- Когда я сюда вошел здесь была музейная экспозиция. Здесь ничего, кроме стен не говорило о том, что это храм. Здесь была экспозиция резной деревянной скульптуры.- Ну и потом мы уже все, практически, заново делали.Здесь хранятся старинные иконы: святой великомученицы Варвары, преподобного Серафима Саровского, Николая Чудотворца. Есть и работы современников. Плащаница в исполнении суздальского священника-иконописца Андрея Давыдова. А икона Божьей матери "Неувядаемый цвет" попала в Юрьев-Польский чудесным образом. После службы в одном из московских храмов ее нашли в кустах сирени. Собор Михаила Архангела единственный, где сейчас проходят богослужения. С первой половины 13 века монастырь претерпел множество испытаний.Игумен Афанасий (Селичев) - настоятель Михайло-Архангельского монастыря:- Первый раз он был уничтожен во время нашествия Батыя. Как говорит летопись: "кельи выжжены, старцы высечены", то есть, порублены. Второй раз - при смуте начала 17 века польским отрядом, захватившим город и сжегшим его дотла, соответственно.- И третий раз, конечно, это во время Великой Октябрьской социалистической революции, после нее.Вместе с отцом Афанасием в обители проживают еще два монаха. Здесь нет суеты и вечно снующих туристов. А посмотреть есть на что. На территории монастыря расположился историко-архитектурный и художественный музей. Эта колокольня постройки конца 17 века. Когда-то в ее кельях жили монахи. Теперь на первом ярусе располагается экспозиция.Наталья Хлопкова - ведущий методист по экспозиционно-выставочной деятельности:- Здесь воссоздана монашеская келья. Можно увидеть насколько аскетичен был быт монаха. Также здесь представлены предметы быта, различная литература и элементы облачения: рясы, фелонии, епитрахильи, клобук и многое другое.На высоте 32-х метров находится звонница. Отсюда видна центральная часть Юрьева-Польского и деревянный храм в честь великомученика Георгия Победоносца. Его перенесли сюда из села Егорье. Для посетителей он закрыт и не используется ни храмом, ни музеем. Главный вход в монастырь - Святые Врата. Над ним возвышается Надвратная церковь Иоанна Богослова постройки 17 века. Уже восемь лет она на реставрации. Процессом руководит министерство культуры.Игумен Афанасий (Селичев) - настоятель Михайло-Архангельского монастыря:- Мы надеемся, что министерство культуры пойдет нам навстречу и продолжит, Бог даст, реставрацию этого замечательного памятника древнерусского, который сейчас, к сожалению, очень плохо выглядит.Пятиглавие - символ Христа и четырех евангелистов: Иоанна, Марка, Луки и Матфея. До ремонтных работ в здании храма располагалась одна из экспозиций музея, которая рассказывала о развитии иконописи и живописи с 16 по 19 века. "Жемчужина" коллекции - икона "О тебе радуется..." - шедевр и уникальный экспонат 17 века. На ней осталось имя автора "Александр, сын Огарев".Ольга Яцык:- Святые врата можно увидеть в фильме "Золотой теленок". Герой Паниковского бежит по этой дороге с гусем в руках и кричит: "Возьмите меня, я хороший! Я больше так не буду!". Иногда туристы устраивают шуточный забег на время - кто быстрее пробежит с игрушечной птицей в руках.- Будет знать, как нарушать!- Возьмите меня! Я хороший! Я больше так не буду!А еще эта дорога ведет к древнему белокаменному Георгиевскому собору. Это последний из домонгольских храмов. Здесь хранится белокаменный резной Святославов крест. По преданию, князь сделал его сам. Монахи рассказывают, что многие бездетные пары стали родителями после молитв у этого креста. А если вам повезет и вы найдете изображение слоника на фасаде собора - ваше сокровенное желание сбудется. Судьба улыбнулась оператору Вести-Владимир. Попробуйте и вы.Ольга Яцык, Андрей Синягин, Вести-Владимир