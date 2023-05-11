Певец поздравил родственника с важной датой.

Певец поздравил родственника с важной датой.Сегодня, 11 мая, знаменитому композитору Константину Меладзе исполняется 60 лет. В этот важный день музыкального продюсера поздравляют многочисленные поклонники, коллеги и близкие люди. Исключением не стал и один из самых родных людей именинника – его младший брат Валерий Меладзе.Не секрет, что братья Меладзе были и остаются очень дружны. Исполнитель хита "Сэра" всегда отзывается о родственнике с большой теплотой. Так случилось и в день рождения Константина. Валерий обратился к старшему брату в особый день и посвятил ему трогательную запись в соцсетях.Артист опубликовал на своей странице коллаж, составленный из двух снимков именинника. На одном из кадров Константин запечатлен совсем мальчишкой, а другой, очевидно, сделан относительно недавно. В подписи к фото Валерий посвятил Константину несколько добрых слов и отметил его заслуги. Из сообщения певца можно сделать вывод, что праздник братья будут отмечать вместе. Музыкант сообщил, озвучит все свои пожелания юбиляру лично."Какое счастье быть младшим братом этого мудрого, сильного и доброго человека. Из своих песен он создал прекрасный светлый мир, который открыт для всех, кто когда-то был влюблен. А фразами из Костиных песен люди признаются друг другу в любви уже 30 лет! Я много раз подниму бокал сегодня, и все свои пожелания ему я скажу в тостах!" – поздравил брата Валерий Меладзе.