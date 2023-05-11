Когда заработают транспортные карты во Владимире? Больше двух недель сервер Ситикард не...

Когда заработают транспортные карты во Владимире?Больше двух недель сервер "Ситикард" не принимает оплату транспортных карт на сайте и через приложение. Многие родители школьников жалуются на то, что приходится платить за проезд банковской картой. Это очень неудобно, так как по непонятным причинам карта попадает в стоп-лист.На официальном сайте компании объясняют следующее:"В связи с проведением планового обновления оборудования с 00-00 часов 26 апреля 2023 года временно не доступен сервис пополнения транспортных карт в мобильном приложении и на сайте "Ситикард". Об окончании работ и возобновлении работы сервиса будет сообщено дополнительно."Пополнить транспортную карту можно с помощью кассира в почтовых отделениях или газетных киосках города. Уточнить адреса точек пополнения транспортных карт можно на сайте.Фото pxfuel.com