Она будет ходить с 1 июня.

С 1 июня через Владимирскую область будет ходить поезд «Ласточка» по новому маршруту Нижний Новгород – Иваново. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Поезд будет ходить ежедневно. Отправление из Нижнего Новгорода будет в 19.07, а прибытие в Иваново – уже в 22.17. В обратном направлении «Ласточка» будет отправляться в 06.55, а прибывать в Нижний Новгород в 10.05. В пути будут остановки на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.В «Ласточке» комплектации «Премиум» предусмотрено три класса обслуживания: базовый, эконом и бизнес. Вагоны оборудованы подъемниками для инвалидных колясок и местами со специальными креплениями для них.В салоне вагона предусмотрены кресла с регулировкой, места для проезда пассажиров с домашними питомцами, розетки для зарядки гаджетов, кулеры с водой, таулет. Билеты на полный маршрут стоят от 1321 рубля.