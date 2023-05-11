Музей-заповедник Александровская слобода ко Дню Победы опубликовал фрагменты трогательных...

Музей-заповедник "Александровская слобода" ко Дню Победы опубликовал фрагменты трогательных писем.Музей-заповедник "Александровская слобода" ко Дню Победы опубликовал фрагменты трогательных писем семьи александровского журналиста, фронтовика Леонида Ануфриева, которые отправляли ему в годы войны супруга Татьяна и дети.На оцифрованных пожелтевших страницах - короткие, но такие долгожданные весточки из дома, не по-детски серьезные просьбы маленькой Вали купить брату валенки, карандашные рисунки младшего Бори: танки, самолеты, парашютисты. С некоторых пор музей собирает фонотеку военных воспоминаний. В ней - голоса детей, чье детство изломала война.