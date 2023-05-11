Погода во Владимире на 12 мая: день будет облачным, но без дождя. По прогнозам синоптиков, завтра...

Погода во Владимире на 12 мая: день будет облачным, но без дождя.По прогнозам синоптиков, завтра во Владимирской области будет облачно, но без осадков.Температура воздуха днем будет держаться на отметке +19°C. Ночью столбик термометра опустится до +7°C.Ветер северный, северо-западный, 3м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 751 до 753 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыЭто день памяти девяти мучеников Кизических. Мученики считаются в народе толкователями сновидений и избавителями от оспы. 12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год». Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.Фото pxfuel.com