Комплекс мер реагирования позволил добиться полного погашения задолженности.

Обанкротившийся «Покровский завод биопрепаратов» задолжал 220 работникам 42 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.В 2022 году Арбитражный суд Владимирской области ввёл на предприятии процедуру конкурсного производства. Компания признана несостоятельной. Прокуроры заставили направить доходы АО на погашение долгов по зарплате.Комплекс мер реагирования позволил добиться полного погашения задолженности.