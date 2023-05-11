Алексей Домнин, корреспондент 6 канала Владимир без пробок: утопия или реальность? Дорожные заторы являются головной болью многих городов. Исключением в этом плане не стал и областной центр.

Алексей Домнин, корреспондент 6 канала Владимир без пробок: утопия или реальность? Дорожные заторы являются головной болью многих городов. Исключением в этом плане не стал и областной центр. Одна из главных проблем находится здесь – на проспекте Ленина. Уже сейчас многие водители вынуждены подолгу стоять в подобных пробках. Причем город разрастается, дороги строятся, но никаких альтернатив