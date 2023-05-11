В ходе реализации проекта специалисты компании проложили почти 30 километров волоконно-оптических линий связи, установили и выполнили настройки программных и программно-аппаратных средств криптографической защиты информации.

«Ростелеком» подключил к защищенной сети передачи данных здравоохранения Владимирской области (ЗСПД) 58 медицинских учреждений региона. В ходе реализации проекта специалисты компании проложили почти 30 километров волоконно-оптических линий связи, установили и выполнили настройки программных и программно-аппаратных средств криптографической защиты информации.Проведенные мероприятия позволили медицинским учреждениям получить доступ к единому информационному пространству системы здравоохранения Владимирской области и обеспечить криптографическую защиту передаваемых данных с гарантированным качеством обслуживания для трафика различных приложений, включая голос и видео. Все это сделает информационную поддержку граждан эффективнее.Работы проведены в рамках национального проекта «Здравоохранение» и интеграции всех медучреждений региона в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Построенные линии связи будут способствовать цифровой трансформации и повышению эффективности функционирования региональной системы здравоохранения. В целом проект создает комфортные условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере медицины».Юлия Арсенина, директор ГБУЗ ВО «МИАЦ»:«В настоящее время к защищенной сети передачи данных подключено уже 100 %, территориально-выделенных структурных подразделений области, включая фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты. Это позволяет сосредоточиться на повышении качества медицинского обслуживания. Для нас первостепенной является задача сделать информацию о расписании работы врачей и запись к ним на прием доступной через любой государственный сервис: госуслуги, региональный портал, «кВрачу», службу 122».ЕГИСЗ предназначена для объединения медицинских организаций, территориальных органов управления здравоохранения и страховых фондов обязательного страхования в единый цифровой контур на базе ЗСПД. Система предоставляет возможность воспользоваться сервисами: электронная медицинская карта пациента, электронная регистратура, специализированные регистры пациентов и медработников, телемедицинские консультации и другие. Это позволяет существенно повысить уровень качества и доступности медицинских услуг.Реклама.