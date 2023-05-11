С момента открытия вокзал посетили более 22 тысяч человек.

С момента открытия вокзал посетили более 22 тысяч человек.Южный речной вокзал стал новой точкой притяжения в Москве. За сезон он сможет принять 300 тысяч посетителей, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин."Суда южного порта будут ходить по России: организовали круизные маршруты в 30 крупных городов", – отметил он.Открытие обновленного вокзала состоялось 28 апреля. Прилегающую территорию благоустроили и организовали комфортные места для прогулок.На крыше здания появилась смотровая площадка. С нее открывается вид на Москву-реку и окрестности.Внутри здания оборудовали выставочное пространство. Оно предназначено для экспозиции Музея Транспорта Москвы."Уверен, Южный речной вокзал станет новой модной площадкой Москвы", – подчеркнул Собянин.С началом сезона навигации в столице начал работать от Северного речного вокзала до причала "Захарково" на правом берегу Химкинского водохранилища. Вместо 1 часа 40 минут на автомобиле путь на речном трамвае занимает 10 минут, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.