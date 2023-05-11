Смотрите Вести в 9 утра: как будет развиваться пеший и спортивный туризм во Владимирской...
Смотрите "Вести" в 9 утра: как будет развиваться пеший и спортивный туризм во Владимирской области?
- Только после вмешательства прокуратуры. Молодой человек, оставшийся без попечения родителей спустя пять лет всё-таки получил жилье.
- По Судогде - на байдарках и каяках. Как будет развиваться пеший и спортивный туризм во Владимирской области?
- И место, где сбываются сокровенные желания. О прошлом, настоящем и будущем Архангельской обители в Юрьеве-Польском.