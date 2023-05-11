Смотрите выпуск Вести в 14.30: семь тысяч маленьких сосен высадили в Судогодском районе.
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Смотрите выпуск "Вести" в 14.30: семь тысяч маленьких сосен высадили в Судогодском районе.
- Только после вмешательства прокуратуры. Молодой человек, оставшийся без попечения родителей спустя пять лет всё-таки получил жилье.
- Больше, чем путешествие. По Судогде - на байдарках и каяках. Первым маршрут опробовал губернатор Александр Авдеев.
- Семь тысяч маленьких сосен высадили в Судогодском районе. Кто присоединился ко всероссийской акции?