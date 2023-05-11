Смотрите выпуск Вести в 21.05: ещё 26 жителей Владимирской области отправились добровольцами в...

Смотрите выпуск "Вести" в 21.05: ещё 26 жителей Владимирской области отправились добровольцами в зону СВО- На дороге в Суздаль начались работы. Местные жители, не согласные с расположением новых разворотных петель, готовят петицию.- В летних детских лагерях региона проходят проверки. Сколько ребят отдохнут в них в этом году?- Осознанное и твердое решение. Ещё 26 жителей Владимирской области отправились добровольцами в зону СВО.