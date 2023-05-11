По факту гибели 63-летнего мужчины возбудили уголовное дело.
По факту гибели 63-летнего мужчины возбудили уголовное дело.
8 мая в городе Усолье-Сибирское Иркутской области около сторожки овощехранилища обнаружили тело человека с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями. Об этом сообщает .
Было установлено, что на мужчину набросились бродячие собаки. От полученных травм он скончался на месте, отмечает .
Прокуратура проводит проверку местных органов самоуправления при исполнении законодательства в сфере содержания безнадзорных животных. Об этом пишет .