Собинский городской суд рассмотрит дело мужчины, который выдумал ограбление, чтобы не возвращать...

Собинский городской суд рассмотрит дело мужчины, который выдумал ограбление, чтобы не возвращать деньги бабушке.21 февраля текущего года молодой человек, сняв деньги со своей карты, а также со счёта бабушки (с дедушкой), вместо того, чтобы оплатить коммунальные расходы, вложил их в виртуальную игру. Выяснилось, что мужчина давно жил «виртуальным» миром. И постоянно вкладывал в игру дополнительные средства.Осознав, что дома бабушка с дедушкой не поймут такого его «решения», он придумал выход - пришёл в ОП № 10 города Лакинска ОМВД России по Собинскому району, где написал заявление о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые (якобы) украли все деньги (вместе с рюкзаком).Обвиняемый подробно рассказал детали выдуманного ограбления, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Для проверки его заявления о преступлении, по указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа.Уже в дальнейшем было установлено, что обстоятельства, указанные молодым человеком в заявлении, являются выдуманными.Теперь мужчина обвиняется в «заведомо ложном доносе о совершении преступления». Уголовное дело было направлено в Собинский городской суд для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com