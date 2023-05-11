Единый маршрут для бега и прогулок протянется на три километра.

Единый маршрут для бега и прогулок протянется на три километра.На территории бывшего завода "Союз" возводится большой многофункциональный комплекс. В районе благоустраивается набережная, создаются места для занятий спортом и творчеством, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин."Когда новая часть Лужнецкой набережной будет готова, соединим ее с беговой дорожкой, идущей вдоль живописных берегов Москвы-реки, мимо спорткомплекса", – рассказал градоначальник.По его словам, протяженность единого маршрута для бега и велопрогулок составит свыше трех километров. На Нескучный сад и Андреевский монастырь откроются новые виды, добавил мэр.На юге столицы приведут в порядок поймы рек Шмелевка и Кузнецовка, ранее заммэра Москвы по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. Там появится комфортное пространство для отдыха, занятий спортом и прогулок с детьми.