Кроме Суходола, протестные настроения царят в Павловском сельском поселении, где люди также требуют строительства перекрёстков или разворотных петель.

Жители восьми сёл высказались против расширения трассы Владимир-Суздаль. Кроме Суходола, протестные настроения царят в Павловском сельском поселении, где люди также требуют строительства перекрёстков или разворотных петель.Напомним, что ранее жители Суходола открытое письмо к руководству области, в котором попросили учесть их мнение при возведении дороги. Дело в том, что возле населённого пункта не предусмотрена разворотная петля, которая связывала бы его с областным центром. Ближайший выезд на федеральную автомагистраль спроектирован в 3,5 километрах. Логистические проблемы из-за крюка появятся не только у местных жителей, но и у экстренных служб. Люди предлагают скорректировать проект.На днях порядка 500 человек из сёл Барское Городище, Спасское Городище, Переборово, Якиманское, Семеновское Красное, Выпово и Теренеево также выступили против реконструкции Р-132 «Золотое кольцо» в действующей редакции. Крюк для их населённых пунктов составит около 9 км. Коллективное обращение направлено губернатору. Они пишут Александру Авдееву, что при разработке документации проектировщики даже не поинтересовались их мнением. Люди просят обсудить будущую схему движения по трассе «Владимир — Суздаль» с их участием.