Ранее сообщалось, что представители восьми сёл раскритиковали проект реконструкции автомагистрали Р-132.

Сотни жителей подписали против расширения трассы Владимир-Суздаль. Ранее сообщалось, что представители восьми сёлДело в том, что в документации возле ряда населённых пунктов не предусмотрены разворотные петли или перекрёстки, которые позволят напрямую выезжать на федеральную дорогу. В результате людям, которые едут на работу или везут ребёнка в сад или школу, придётся делать крюк. Также отсутствие съездов скажется на работе экстренных служб, ведь при пожаре или госпитализации пациента каждая минута на счету. Жители Владимирской области требуют скорректировать проект. Под уже подписались 340 человек.Напомним, что на расширение трассы потребуется 8 млрд рублей. Подрядчика планируют определить в мае. Завершить работы обещают к концу 2025 года.