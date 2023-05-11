Стал известен поставщик новых троллейбусов для Владимира.
Как сообщает администрация областного...
Стал известен поставщик новых троллейбусов для Владимира.
Как сообщает администрация областного центра, в электронном аукционе победило ООО «Сто грузовиков».
Согласно условиям контракта поставщик из Рязани привезёт во Владимир 4 новых троллейбуса «МАЗ». Их цена - 92 млн 227 тысяч рублей.
Отмечается, что новые троллейбусы будут оснащены системой климат контроля. Их вместимость, как мы уже писали ранее, составит до 100 пассажиров.
Сообщается, что долгожданный транспорт прибудет во Владимир до 5 июля.
В настоящее время завершается процесс оформления документов.
Фото: https://vladimir-city.ru/