Стал известен поставщик новых троллейбусов для Владимира. Как сообщает администрация областного...

Стал известен поставщик новых троллейбусов для Владимира.Как сообщает администрация областного центра, в электронном аукционе победило ООО «Сто грузовиков».Согласно условиям контракта поставщик из Рязани привезёт во Владимир 4 новых троллейбуса «МАЗ». Их цена - 92 млн 227 тысяч рублей.Отмечается, что новые троллейбусы будут оснащены системой климат контроля. Их вместимость, как мы уже писали ранее, составит до 100 пассажиров.Сообщается, что долгожданный транспорт прибудет во Владимир до 5 июля.В настоящее время завершается процесс оформления документов.Фото: https://vladimir-city.ru/