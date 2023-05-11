Наташа Королева посетила вечеринку в ярком наряде.

Наташа Королева посетила вечеринку в ярком наряде.Пару-тройку десятилетий назад Наташа Королева славилась своими песнями, которые пели в каждом караоке. Сегодня она появляется в заголовках новостей чаще по причине своих ярких и не всегда соответствующих случаю нарядов.Произошло это и накануне. В честь дня Победы Наташа Королева посетила вечеринку, появившись в образе, от которого у окружающих начало рябить в глазах. Снимок, вызвавший много критики, опубликовала в социальных сетях одна из подруг певицы.К слову, Тарзан, который, разумеется, составил компанию своей супруге Наташе Королевой на этом празднике, выглядел весьма стильно. Подметила это стилист Наталья Осиновская."Наташа Королева не гармонирует с мужем. Ее наряд, скорее, напоминает народный костюм", – поделилась мнением специалист.Таким образом, Наташа Королева перестала соответствовать Тарзану, что может натолкнуть сплетников на мысли о том, что в браке звезд произошел разлад. Ведь многие знают о том, что влюбленные пары чаще всего стараются подобрать себе если не одинаковые, то хотя бы максимально соответствующие наряды."Наряд Тарзана вполне актуален, соответствует тематике праздника и современности", – не преминула возможностью эксперт похвалить мужа Наташи Королевой.