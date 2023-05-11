Студенты совершили путешествие по одной из самых старых улиц Владимира. Путешествие по улице...

Студенты совершили путешествие по одной из самых старых улиц Владимира.Путешествие по улице Георгиевской областного центра вместе с заместителем губернатора области - в рамках проекта "Российского общества "Знание". Как прошло углублённое знакомство с городом? Расскажет Мария Городская.- Улица Большая Московская называлась улица Большая. И переходила в Девическую. Это одни из самых древних улиц.Так начинается путешествие по исторической улице Владимира - Георгиевской. В роли экскурсовода - Владимир Куимов, замгубернатора Владимирской области. Прикоснулись к достопримечательностям, обсудили планы на будущее. Поговорили и о важной теме последних нескольких лет - строительстве нового моста через Клязьму.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Очень большое решение по тому, чтобы сделать серьёзные развязки, это пока в стадии обсуждения, но прорабатываются документы профильными министерствами.Серьёзные решения в будущем предстоит принимать и студентам президентской академии.Диана Юн, студентка Владимирского филиала РАНХиГС:- Много говорим о системе наставничества, и я так думаю, что косвенно можно отнести это как раз-таки к этому, когда мы, как студенты, общаемся с людьми, которые достигли уже чего-то в своей жизни.И могут поделиться своими идеями насчёт проектов, над которыми сейчас работает Правительство области.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Хороший проект Российского общества "Знание". Мне сразу идея понравилась. Мы с Александром Александровичем Авдеевым тоже обсудили, это всегда прекрасная возможность встретиться с нашей молодёжью.Чтобы строить планы на будущее, важно обращаться к прошлому. И знакомить с ним следующее поколение, за которым - дальнейшие изменения региона - обязательно к лучшему.Мария Городская, Андрей Ковалёв. "Вести-Владимир".