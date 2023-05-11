Студенты совершили путешествие по одной из самых старых улиц Владимира.
Путешествие по улице...
Студенты совершили путешествие по одной из самых старых улиц Владимира.
Путешествие по улице Георгиевской областного центра вместе с заместителем губернатора области - в рамках проекта "Российского общества "Знание". Как прошло углублённое знакомство с городом? Расскажет Мария Городская.
- Улица Большая Московская называлась улица Большая. И переходила в Девическую. Это одни из самых древних улиц.
Так начинается путешествие по исторической улице Владимира - Георгиевской. В роли экскурсовода - Владимир Куимов, замгубернатора Владимирской области. Прикоснулись к достопримечательностям, обсудили планы на будущее. Поговорили и о важной теме последних нескольких лет - строительстве нового моста через Клязьму.
Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:
- Очень большое решение по тому, чтобы сделать серьёзные развязки, это пока в стадии обсуждения, но прорабатываются документы профильными министерствами.
Серьёзные решения в будущем предстоит принимать и студентам президентской академии.
Диана Юн, студентка Владимирского филиала РАНХиГС:
- Много говорим о системе наставничества, и я так думаю, что косвенно можно отнести это как раз-таки к этому, когда мы, как студенты, общаемся с людьми, которые достигли уже чего-то в своей жизни.
И могут поделиться своими идеями насчёт проектов, над которыми сейчас работает Правительство области.
Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:
- Хороший проект Российского общества "Знание". Мне сразу идея понравилась. Мы с Александром Александровичем Авдеевым тоже обсудили, это всегда прекрасная возможность встретиться с нашей молодёжью.
Чтобы строить планы на будущее, важно обращаться к прошлому. И знакомить с ним следующее поколение, за которым - дальнейшие изменения региона - обязательно к лучшему.
Мария Городская, Андрей Ковалёв. "Вести-Владимир".