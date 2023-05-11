Рассмотрение дела состоялось 11 мая в 9 утра.

Владимирская военная прокуратура отказалась от. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.«Производство по делу прекращено из-за отказа прокуратуры от своего иска. Причину отказа они не уточнили», - пояснила пресс-секретарь Дарья Дранеева.Рассмотрение дела состоялось 11 мая в 9 утра.Напомним, что иск к американской интернет-площадке подан 6 апреля. Военные прокуроры обосновали его тем, что вид информации, размещённый на иностранном сайте, запрещён к распространению в России. Речь шла о странице, на которой сообщается о гибели в зоне СВО капитана Валерия Ж., на которой приводятся анкетные и персональные данные российских военных.Оперативно дозвониться до военной прокуратуры Владимирского гарнизона для уточнения причин отказа не удалось.