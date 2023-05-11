Сыну артистки всего три года.

Сыну артистки всего три года.Мария Миронова дважды мама. Старшему наследнику актрисы уже 30 лет, а вот младшему – всего три года. Артистка долго скрывала, что у нее есть второй ребенок. Знаменитость не показывала фотографии во время беременности, да и после появления сына старалась не рассказывать о позднем материнстве.На майские праздники Мария Миронова вместе с семье отправилась в отпуск в Израиль. В личном блоге артистка делится снимками и видео прогулок по Святой земле. В комментариях многие отмечают, что звезда прекрасно выглядит. Поклонники уверяют, что актрисе идет материнство. Правда, некоторые отправляют Марию Миронову няньчить внуков – все-таки через месяц уже 50.Более того, в комментариях недоброжелатели сравнивают актрису с бабушкой, которая взяла на руки своего внучка."Бабушка с внуком", – написала одна из пользовательниц Сети.Однако Мария Миронова не обращает внимания на неприятные комментарии. Знаменитость наслаждается временем с семьей.Стоит отметить, что с возрастом артистка стала копией своего знаменитого отца. Поклонники уверены, что на некоторых фотографиях звезда очень похожа на Андрея Миронова.