Личная жизнь журналистки складывалась нелегко

Личная жизнь журналистки складывалась нелегкоОксана Пушкина знакома публике благодаря авторской программе "Женский взгляд". Долгие годы своей карьеры журналистка рассказывает о женских проблемах и занимается вопросами семьи, женщин и детей. О своей работе Пушкина рассказывает с гордостью, а вот о личном предпочитает не распространяться.Долгое время личная жизнь телеведущей складывалась не менее запутанно и трагично, чем истории героинь ее передач "Женский взгляд" и "Женские истории". В первый раз Оксана Пушкина вышла замуж еще на четвертом курсе. Супругом журналистки стал уже известный к тому моменту ведущий Владислав Коновалов, который был старше ее на двадцать лет.К сожалению, вскоре мечты Пушкиной о безоблачной семейной жизни разбились о суровую реальность. Супругам пришлось столкнуться с тяжелым испытанием. После свадьбы Оксана забеременела, но потеряла ребенка. Это стало для телеведущей большим ударом. К счастью, в 1988 году в семье родился долгожданный и единственный сын Артем. Однако прибавление не скрепило союз.В какой-то момент отношения супругов дали серьезную трещину. Владислав Коновалов не хранил верность жене, а та много лет терпела его измены в попытках сохранить брак. В 2010 году брак распался окончательно. Оксана Пушкина решилась развестись с мужем и дать себе шанс на счастье с другим.После расставания с супругом журналистка вышла за специалиста по информационным технологиям Алексея Широких. Новый поворот в жизни телеведущей сопровождался громким скандалом. После второй свадьбы знаменитости на связь вышла бывшая жена Алексея. Женщина заявила, что Пушкина приворожила и увела ее мужа. При этом сама ведущая отмечала, что этот брак распался еще до ее появления. Как бы там ни было, второй союз оказался для нее счастливым.