У каждой истории есть продолжение: владимирский архитектурный объект начинает новую жизнь. А...

У каждой истории есть продолжение: владимирский архитектурный объект начинает новую жизнь.А теперь про владимирский архитектурный объект, у которого начинается новая жизнь. Это Владимирская ТЭЦ-1. Именно теплоэлектроцентрали посвящена новая миниатюра владимирских художников Регины Яфасовой и Фёдора Карпова.На миниатюре - витражное стекло, полки с книгами, винтовая лестница, высокие потолки и кирпичные стены - словно артефакты из прошлого. Долгое время здание ТЭЦ-1 было заброшенным. А построено оно в 1928 году. Когда-то станция освещала весь город и промышленные предприятия областного центра.ТЭЦ проработала до начала двухтысячных. И спустя почти четверть века здание оживает. Здесь открылись творческие мастерские, производственные площадки. А в будущем владелец планирует создать здесь сквер, ландшафтный парк и даже музей ТЭЦ-1. И новый арт-объект будто напоминает: у каждой истории есть продолжение.