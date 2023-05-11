Процедура продлится до 31 мая.

Почти 50 тысяч жителей Владимирской области проголосовали за объекты благоустройства 2024-го года. Статистику приводит правительство региона.В проекте участвуют 19 городов и поселений, которые выбирают либо территории для будущего ремонта, либо дизайн-проекты для определённых общественных пространств. В числе лидеров по «явке» идут посёлки Никологоры, Мстёра, Мелехово и Вольгинский, а также города Александров, Киржач, Юрьев-Польский и Гусь-Хрустальный.Напомним, что свой выбор могут сделать все, кто достиг 14-ти лет. Процедура продлится до 31 мая.