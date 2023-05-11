Ксении Собчак показала их общего с Максимом Виторганом сына.

Ксении Собчак показала их общего с Максимом Виторганом сына.Мало кто смог удержаться от того, чтобы обойти вниманием кулинарные успехи Юлии Высоцкой. Не смогла промолчать, разумеется, и Ксения Собчак.В своем личном блоге она негласно поддержала Юлию после всей обрушившейся на нее критики. Поводом к этому стал отпуск, куда буквально накануне отправилась Ксения со всей своей семьей.На своей страничке Ксения Собчак поделилась редким видео с сыном: они с Платоном жарят зефир на костре. Происходит все это на одном из пляжей Бали, ведь именно туда Ксения и уехала из ветреной весенней Москвы.Уже совсем большой сын Ксении проявил заботу о маме и поинтересовался у той, хочет ли она есть. На это Ксения ответила отказом и, продемонстрировав крупным планом сгоревший зефир, добавила, что с радостью отдаст эту сладость Платону."Юлия Высоцкая, тебе привет", – помахала горелым лакомством Ксения Собчак в камеру своего телефона.К слову, не только Ксении Собчак захотела поддержать раскритикованную многими Юлию Высоцкую. За звездного кулинара вступилась и Ксения Бородина. Бывшая коллега Ксении Собчак по съемочной площадке "Дома-2"призвала общественность остановить травлю Юлии Высоцкой, у которой итак "не самая легкая судьба".