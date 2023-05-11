В Александровском районе из окна 5 этажа выпал ребенок. Как сообщают региональные полицейские, мальчику всего 3 года. После падения малыш выжил, но был сильно травмирован и доставлен в

В Александровском районе из окна 5 этажа выпал ребенок. Как сообщают региональные полицейские, мальчику всего 3 года. После падения малыш выжил, но был сильно травмирован и доставлен в больницу. Екатерина Симоненкова, сотрудник пресс-службы УМВД области Ребенок остался жив, но получил травмы и был госпитализирован. В обстоятельствах данного инцидента, как и во всех аналогичных случаях, разбирались