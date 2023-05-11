В Струнино местные власти продолжают бороться с мусором. Несмотря на то, что в трёх зонах в общей сложности задействована 261 единица техники, а отходы вывозят до 2 раз в сутки, местные жители

В Струнино местные власти продолжают бороться с мусором. Несмотря на то, что в трёх зонах в общей сложности задействована 261 единица техники, а отходы вывозят до 2 раз в сутки, местные жители продолжают жаловаться на мусор. По информации правительства Владимирской области, только за прошедшую неделю было ликвидировано семь стихийных свалок. В праздники, когда количество мусора