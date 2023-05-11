В апреле банки выдали около 570 млрд рублей по ипотеке, что сопоставимо с ажиотажным спросом марта, приводит данные банк ВТБ.

В апреле банки выдали около 570 млрд рублей по ипотеке, что сопоставимо с ажиотажным спросом марта, приводит данные банк ВТБ. Вклад в динамику рынка внесли уход от "околонулевых" программ застройщиков и смещение спроса клиентов на "вторичку", где действуют более низкие ценовые параметры.Основным спросом клиентов пользовались стандартные ипотечные программы, по которым заемщики приобретают в основном вторичное жилье. Клиенты, рассматривающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам.«После ажиотажного спроса заемщиков в марте на фоне сворачивания "околонулевых" программ, реализуемых застройщиками, в апреле российский рынок ипотеки стабилизировался. Выдачи на уровне 570 млрд рублей, - достаточно весомый показатель для банков, который превысил результат апреля рекордного 2021 года. Спрос клиентов сместился в сторону вторичного жилья, где сейчас действуют более привлекательные цены для клиентов. На этом фоне фиксируется снижение среднего размера ипотечного кредита. В мае в связи с длинными выходными ожидается некоторое замедление динамики рынка», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.