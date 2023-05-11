В 2023 году Владимирскую область ждет масштабный выпуск. Всего учебные заведения окончат 32 277 человек, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев. Среди них более 19 тысяч выпускников

В 2023 году Владимирскую область ждет масштабный выпуск. Всего учебные заведения окончат 32 277 человек, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев. Среди них более 19 тысяч выпускников 9 и 11 классов. Около 5,6 тысяч выпустятся из ВУЗов. 2023 год побьет рекорд пятилетки по количеству выпускников ССУЗов-почти 7,2 тысячи. В большинстве школ последние звонки пройдут 22